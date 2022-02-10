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Hakkari'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Hakkari'de husumetli aileler barıştırıldı

10.02.2022 14:40
Hakkari'de husumetli aileler barıştırıldı

Hakkari'de iki aile arasında bir kişinin ölümü nedeniyle başlayan husumet, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kanaat önderlerinin girişimleri sayesinde barışla sonuçlandırıldı.

Hakkari'de iki aile arasında bir kişinin ölümü nedeniyle başlayan husumet, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kanaat önderlerinin girişimleri sayesinde barışla sonuçlandırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Demir ve Özer aileleri bir araya getirildi.

Kanaat önderleri ve iki aile büyüklerinin katıldığı görüşmede, taraflar barıştırıldı.

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Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika


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