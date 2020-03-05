Hakkari 'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK 'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.

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Rusya'ya yapılan domates ihracatında kota 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldı