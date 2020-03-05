Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı. - Son Dakika

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.

6 saat önce

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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