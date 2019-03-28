Son Dakika Haberleri: Hakkari'de İçme Suyu Arızası

Hakkari'de İçme Suyu Arızası

16 dakika önce

Hakkari Belediyesi ekipleri, sağanak yağış ve dondurucu soğuklara rağmen içme suyu arızalarını gidermek için hummalı bir çalışma başlattı.

Hakkari'de İçme Suyu Arızası, System.String[]
Hakkari Belediyesi ekipleri, sağanak yağış ve dondurucu soğuklara rağmen içme suyu arızalarını gidermek için hummalı bir çalışma başlattı.

Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari'de, vatandaşların susuz kalmaması için büyük bir çalışma örneği sergileyen Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, sağanak yağış ve dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin başında bulunan Hakkari Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Kızılkaya ve Erhan Okay, yağışlardan kaynaklı meydana gelen içme suyu arızalarını kısa sürede giderdikleri belirtildi.

Bağlar Mahallesi Sanayi civarı ve Kıran Mahallesi'nde arızalanan içme suyu şebekelerini onarmak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, diğer taraftan ise soğuklarla mücadele ediyor.

Yağışlarla birlikte kentin birçok noktasında toprak kayması sonucu meydana gelen su şebekesi arızalarını gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirten belediye yetkilileri, kentin susuz kalmaması için ellerinde geleni yaptıklarını söylediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

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