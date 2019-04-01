Hakkari'de İçme Suyu Arızası
1 saat önce
Hakkari Belediyesi ekipleri, kentteki içme suyu arızasını gidermek için çalışmalarına devam ediyor.
Hakkari
Belediyesi ekipleri, kentteki içme suyu arızasını gidermek için çalışmalarına devam ediyor.
Hakkari'de yoğun kar yağışı ve akabinde başlayan yağmur nedeniyle hasar gören içme suyu şebekeleri, belediye ekipleri tarafından onarılıyor. Bağlar Mahallesi
TOKİ konutları yanındaki içme suyu şebekesinin onarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Belediye yetkilileri, yağışlarla kentin birçok yerinde meydana gelen su arızalarını kısa sürede giderdiklerini belirterek, Bağlar Mahallesi TOKİ konutları yanındaki su arıza çalışmalarının ise devam ettiğini söylediler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:04 Kaynak: İHA
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