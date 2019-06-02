Son Dakika Haberleri: Hakkari'de içme suyu arızası
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Hakkari'de içme suyu arızası

1 saat önce

Hakkari şehir merkezine içme suyu sağlayan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasındaki ana şebeke hattında oluşan hasar nedeniyle kentin bir bölümünde belirli aralıklarla su kesintisi yaşanıyor.

Hakkari'de içme suyu arızası, System.String[]
Hakkari şehir merkezine içme suyu sağlayan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasındaki ana şebeke hattında oluşan hasar nedeniyle kentin bir bölümünde belirli aralıklarla su kesintisi yaşanıyor.

Berçelan Yaylasındaki yoğun kar nedeniyle yaklaşık bir aydır arıza bölgesine ulaşılamadığını belirten Hakkari Belediyesi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır iş makinelerinin hummalı çalışmasıyla bölgeye zor şartlar altında ulaştıkları belirtildi. Meydana gelen arızanın giderilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını başlatılacağını ifade eden belediye yetkilileri, arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü ifade ettiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
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