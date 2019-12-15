Hakkari'de içme suyu çalışması - Son Dakika
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Hakkari'de içme suyu çalışması

6 saat önce

Hakkari'de meydana gelen içme suyu arızaları giderilirken oluşan çukurlar belediye ekipleri tarafından kapatılmaya başlandı.

Hakkari'de içme suyu çalışması, System.String[]

Hakkari'de meydana gelen içme suyu arızaları giderilirken oluşan çukurlar belediye ekipleri tarafından kapatılmaya başlandı.


Kentin değişik mahallelerinden arızalanan su şebekeleri ile mücadele eden Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, arızaların giderilmesiyle birlikte oluşan çukurları da kapatıyor. Belediye yetkilileri, coğrafi yapısı nedeniyle toprak kaymaları nedeniyle içme suyu şebeke hatlarının patlaması sonucu vatandaşların susuz kalmaması için ekiplerin su arızalarıyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirttiler.


Su arızalarının giderilmesinin ardandan oluşan çukurlara dolgu malzemesi serilerek kapatıldığını ifade eden yetkililer, kentin birçok noktasında ise çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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