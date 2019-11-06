Son Dakika Haberleri: Hakkari'de içme suyu ishale hattı arızası giderildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de içme suyu ishale hattı arızası giderildi

Hakkari'de içme suyu ishale hattı arızası giderildi

6 saat önce

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ishale hattı arızası giderildi.

Hakkari'de içme suyu ishale hattı arızası giderildi, System.String[]

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ishale hattı arızası giderildi.


Otluca köyü yolunda patlayan ve yola zarar veren içme suyu isale hattının onarılması için belediye ekipleri harekete geçti. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Okay ve beraberindeki ekipler, arızayı tespit ederek çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yola zarar veren içme suyu şebekesi onarılarak yeniden su verilmeye başlandı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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