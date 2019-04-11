Son Dakika Haberleri: Hakkari'de İçme Suyu Şebekesi Hatlarında Onarım Çalışması

Hakkari'de İçme Suyu Şebekesi Hatlarında Onarım Çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi ekipleri, son günlerde meydana gelen heyelanın zarar verdiği içme suyu şebekesi hatlarının onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de İçme Suyu Şebekesi Hatlarında Onarım Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi ekipleri, son günlerde meydana gelen heyelanın zarar verdiği içme suyu şebekesi hatlarının onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Son yılların en büyük yağışlarının yaşandığı Hakkari'de meydana gelen toprak kaymalarının içme suyu şebekesi hatlarına büyük zarar verdiği belirtildi. Yağışlarla birlikte meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kentin değişik noktalarındaki içme suyu şebekelerinin zarar gördüğünü ifade eden belediye yetkilileri, son günlerde hasar gören içme suyu şebekeleri ile mücadele ettiklerini diye getirdiler.

Kıran ve Bağlar mahallelerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar gören içme suyu şebekeleri, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:18 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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