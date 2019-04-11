Hakkari'de İçme Suyu Şebekesi Hatlarında Onarım Çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, son günlerde meydana gelen heyelanın zarar verdiği içme suyu şebekesi hatlarının onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi ekipleri, son günlerde meydana gelen heyelanın zarar verdiği içme suyu şebekesi hatlarının onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.



Son yılların en büyük yağışlarının yaşandığı Hakkari'de meydana gelen toprak kaymalarının içme suyu şebekesi hatlarına büyük zarar verdiği belirtildi. Yağışlarla birlikte meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kentin değişik noktalarındaki içme suyu şebekelerinin zarar gördüğünü ifade eden belediye yetkilileri, son günlerde hasar gören içme suyu şebekeleri ile mücadele ettiklerini diye getirdiler.



Kıran ve Bağlar mahallelerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar gören içme suyu şebekeleri, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesi İsteyeceğiz

Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı

Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü