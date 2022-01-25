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Hakkari'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Hakkari'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

25.01.2022 16:40
Hakkari'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

Hakkari'de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Hakkari'de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar için yardım kampanyası başlatıldı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İdlib'te Minik Eller Üşümesin" çağrısıyla savaş mağduru insanlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

İdlib'te insanlık dramının yaşandığını belirten Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler her türlü konfora sahip, lüks evlerde barınırken, İdlib ve Suriye'nin başka bölgelerinde yaşayan kardeşlerimiz, kendilerini kar ve yağmur sularından koruyacak çadır dahi bulamamaktadır. Sofralarımızda çeşit çeşit yemekleri beğenmezken, onlar kuru ekmeğe muhtaçtırlar. Bizler huzur içerisindeyken, onlar silahların gölgesinde, ağır bombalar altında yaşam mücadelesi veriyor. İdlib ağlarken, gülmek biz Müslümanlara yakışmaz. Hakkarili vatandaşlarımızın yardım kampanyasına davet ediyoruz. İdlib ve dünyanın başka yerlerinde kuru ekmeğe muhtaç, yaşadıkları mekanlarda ısınma imkanından mahrum olan dindaşlarımız için hayırsever vatandaşlarımızdan yardım talebinde bulunuyoruz."

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Türkiye Diyanet Vakfı, Hakkari, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hakkari'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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