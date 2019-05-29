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Hakkari'de iftar programı

1 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış AŞ (VEPSAŞ) tarafından kurum çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Hakkari'de iftar programı, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış AŞ (VEPSAŞ) tarafından kurum çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.
Depin'deki bir lokantada düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, iftar yemeğinde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Kurumun sadece elektrik dağıtımı yapmadığını belirten Akbıyık, "Bunun yanında sosyal ve kültürel birçok etkinlikle de gittikleri yöreye katkı yapıyorlar." dedi.
Programa Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, kurum müdürleri ve kurum personeli katıldı.
Vali Akbıyık, iftarın ardından Depin Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek burada görevli polislerle bir araya geldi.

Akbıyık, tatlı ikramında bulunduğu güvenlik güçleri ile sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08 Kaynak: AA
Nuri Öztürk, Jandarma, Hakkari Üniversitesi, Güncel
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