Hakkari'de iftar programı

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış AŞ (VEPSAŞ) tarafından kurum çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.
Depin'deki bir lokantada düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, iftar yemeğinde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Kurumun sadece elektrik dağıtımı yapmadığını belirten Akbıyık, "Bunun yanında sosyal ve kültürel birçok etkinlikle de gittikleri yöreye katkı yapıyorlar." dedi.
Programa Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, kurum müdürleri ve kurum personeli katıldı.
Vali Akbıyık, iftarın ardından Depin Polis
Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek burada görevli polislerle bir araya geldi.
Akbıyık, tatlı ikramında bulunduğu güvenlik güçleri ile sohbet etti.