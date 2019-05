Hakkari'de iftar programı

Eğitim-Bir-Sen ve Genç Hakkari şubelerince, iftar programı ve "Bir Bilenle Bilge Nesil Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa , yaptığı konuşmada, sendikacılığı farklı icra eden bir teşkilat olduklarını belirterek, üyelerin özlük haklarını savunup geliştirmenin yanı sıra ülke, ümmet ve insanlık için de mücadele ettiklerini söyledi.Hayata geçirdikleri Bir Bilenle Bile Nesil Projesi'nin buna yönelik olduğunu aktaran Kolukısa, "Ülkenin kuruluşunun inşasına katkıda bulunmak, gençliğin bu ülkenin kıymetli insanlarıyla değerli yazarlarıyla, medeniyetin temel taşları olan eserleriyle buluşmasının, onları okumasının, onlardan bir şeyler öğrenmesini, bunlar hakkında yazılar yazarak hayata ve geleceğe hazırlanması hayaliyle gerçekleştirdiğimiz projemizdir." dedi.Sendikanın kuruluş sürecine değinen Kolukısa şöyle konuştu:"Bu sendikanın büyüyebilmesi için çok emek sarf edildi, ter döküldü, bedel ödendi. Özellikle 28 Şubat sürecinde kendi ülkemizde, kendi vatanımızda öteki olmanın, kamu binalarından gönderilmenin acısını çektik, o günleri tecrübeye çevirdik. Adalet duygusunu ne kadar önemli olduğunu o günlerde hepimiz bir kez daha tecrübe ettik. Eğitim-Bir-Sen yetkili olduğu günden bugüne kamu çalışanlarının birçok sorununu çözen, onların haklarını savunan ve bu ülkede kamu sendikacılığı adına ne kadar kazanım varsa hepsinin altında imzası olan bir sendikadır."Eğitim-Bir-Sen İl Şube Başkanı Şanser Kutluk da sendikanın 27 yıllık zaman zarfında fidandan çınara dönüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Eğitim-Bir-Sen ve bağlı olduğu Memur-Sen Konfederasyonu sorunlu değil, sorumlu bir anlayış ve diğerlerine göre değil değerlerine göre çalışmalarını sürdüren bir konfederasyon olarak dünden bugüne ülkemizde ve dünyada yaşanan hadiseler karşısında 'bana buradan ne çıkar' hesabıyla asla hesabi değil hasbi davranarak tavrını ve duruşunu her zaman haktan ve haklıdan yana koymuştur."Kutluk, söz konusu projeyi 11 okul, 13 grup, 150 öğrenci ve 13 danışman öğretmen ile yürüttüklerini, 4 ayda her ay bir kitap olmak üzere toplamda 600 kitabı öğrencilerle buluşturduklarını dile getirdi.Genç Memur-Sen İl Şube Başkanı İdris Ağacanoğlu da konuşma yaptı.Konuşmaların ardından okunan dua ile son bulan programda, proje kapsamında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Programa, Baro Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, Eğitim-Bir-Sen Yüksekova Temsilcisi Mustafa Can, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve aileleri de katıldı.