Hakkari'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Devlet Desteği

Hakkari'de 2018'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yaklaşık 41 bin aileye 131 milyon 600 bin 77 lira yardım yapıldığı bildirildi.

Hakkari'de 2018'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yaklaşık 41 bin aileye 131 milyon 600 bin 77 lira yardım yapıldığı bildirildi.



Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerine gıda, eğitim, sağlık ve yakacak gibi birçok alanda yardımda bulunduğunu söyledi.



Şartlı eğitim, sağlık ve gebelik yardımının yanı sıra engelli yaşlı aylıkları, eşi vefat etmiş kadınlara yardımlar, muhtaç aile yardımları, öksüz, yetim yardımı ve kronik hastalara yapılan yardımların söz konusu olduğunu belirten Akbıyık, "Amacımız toplumda aç ve açıkta bir tek vatandaşımızın dahi kalmamasıdır. Bu amaçla 2018 yılında Hakkari ilimizde toplam 40 bin 758 haneye 131 milyon 600 bin 77 lira yardım yapılmıştır." dedi.



Akbıyık, 2 bin 652 kişiye evde bakım, 947 kişiye sosyal ekonomik destek, 11 kişiye koruyucu aile desteği, 342 kişiye doğum yardımları olmak üzere 3 bin 952 kişiye bu kapsamda yardım yapıldığını ifade etti.



Akbıyık, "SYDV haricinde gerek bizlerin bireysel girişimleri gerek Emniyet Müdürlüğümüzün, diğer kurumların da destekleriyle birçok yardımlar yapılıyor. Bizim yine bir sosyal marketimiz var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza düzenli olarak giysi yardımı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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