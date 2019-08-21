Hakkari'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı
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Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:28 Kaynak: AA
Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari- Van kara yolundaki Gençlik Köprüsü yakınlarında, sürücülerinin kimliği ve araçların plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.
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