Son Dakika Haberleri: Hakkari'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı

48 dakika önce

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari- Van kara yolundaki Gençlik Köprüsü yakınlarında, sürücülerinin kimliği ve araçların plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Gençlik Köprüsü, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı Van'da kayyum olarak atanan vali, belediye meclisini feshetti Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]