Hakkari'de iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari- Van kara yolundaki Gençlik Köprüsü yakınlarında, sürücülerinin kimliği ve araçların plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.