Hakkari'de iki asker şehit oldu - Son Dakika
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Hakkari'de iki asker şehit oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu ve yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandığı bildirildi.

Hakkari'de iki asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu ve yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandığı bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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