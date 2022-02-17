Üye Girişi
Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre - Son Dakika

Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre

17.02.2022 14:39
Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre

Hakkari'de yüksekliğe bağlı sıcaklık farkı nedeniyle vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşıyor.

Hakkari'de yüksekliğe bağlı sıcaklık farkı nedeniyle vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşıyor.

Derecik ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle doğaya yeşil tonlar hakim olurken, yaklaşık 100 kilometre batısındaki komşu ilçe Yüksekova'da ise iş makineleriyle karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Vatandaşlar, muhteşem doğası ve yüksek dağlarıyla her mevsim farklı güzelliklere sahip Derecik'te ilkbaharı yaşadıktan sonra, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Yüksekova'da yer yer 2 metreyi bulan karla karşılaşıyor

Irak sınırında 740 metre rakımı olan Derecik'te hava sıcaklığı gün içerisinde 10, 15 dereceyi bulurken, aynı gün 1800 rakımdaki Yüksekova'da ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10, 15 derece olarak ölçülüyor.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Yüksekova'da insanlar karla mücadele ederken, yanı başındaki Derecik'te çiftçiler tarlalarını ekmeye, meralarda hayvanlarını otlatmaya başladı.

Derecik'teki mesire alanlarında piknik yaparak sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, aynı gün geldikleri Yüksekova'da karşılaştıkları kar manzarasına şaşırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, AA muhabirine, iki ilçenin gerek rakımının gerekse coğrafi yapılarının farklı olduğunu söyledi.

Mevsimsel değişikliklerin rakım ve coğrafi yapıdan kaynaklandığını anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Konum olarak 740 metre yükseklikte güneydoğu-kuzeybatı yönlü vadide bulunan Derecik'te son günlerde güneyli hava akışları ile rüzgar yönünün güneyli olarak esmesi sonucu sıcaklık artışları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Buna karşın güney kesimleri dağlarla kaplı ve 1800 metrede bulunan Yüksekova'da ise güney kesimlerinin dağlarla çevrili olmasından dolayı ısınma Derecik'teki kadar etkili hissedilmiyor. Sıcaklık artışı bölgede meteorolojik olarak sis hadisesi şeklinde gözlemleniyor. Bu minvalde önümüzdeki günlerde Yüksekova'da kar şeklinde beklenen yağışların, Derecikte yağmur ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olarak görülmesi bekleniyor."

YORUMLAR
500

Yüksekova, İlkbahar, Hakkari, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
14:23 İspanyolların Tiki Taka'sı rafa kalktı: Galatasaray'da oyun sistemi silbaştan
14:18 Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda
14:15 Ekonomi nasıl yönetiliyor? AK Partililerin yüzde 56'sı ile MHP'lilerin yüzde 69'unun yanıtı aynı: Kötü!
14:11 Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı
14:06 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 14'te sabit bırakıldı
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement