Son Dakika Haberleri: Hakkari'de ikna edilen 2 terörist teslim oldu
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Hakkari'de ikna edilen 2 terörist teslim oldu

1 saat önce

HAKKARİ'de, emniyetin çalışmaları sonucu ikna edilen 2 teröristin olduğu bildirildi.

Hakkari'de ikna edilen 2 terörist teslim oldu, System.String[]

HAKKARİ'de, emniyetin çalışmaları sonucu ikna edilen 2 teröristin olduğu bildirildi.

Teslim olan PKK'lı teröristlerle ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında birinin Suriye'de bulunan PYD/YPG bölücü terör örgütü içerisinde 2016 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği, diğer şahsın ise sözde Gever eyaletinde 2014 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Hakkari Valiliği, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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