Hakkari'de 'İl koordinasyon Komisyonu' toplantısı - Son Dakika
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Hakkari'de 'İl koordinasyon Komisyonu' toplantısı

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında 'İl Koordinasyon Komisyonu' toplantısı yapıldı.

Hakkari'de 'İl koordinasyon Komisyonu' toplantısı, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında 'İl Koordinasyon Komisyonu' toplantısı yapıldı.


112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya vali yardımcıları Mustafa Duruk ve İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili birimi müdürleri katıldı. Beşeri ve doğal afetler hakkında alınan önlemler ve yaşanacak olaylarda yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Akbıyık, "Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planı çerçevesinde 112 çağrı merkezi yapıldı ve burada güzel hizmetler vermeye başladık. Burada 112, 155, 156, 110 olmak üzere 4 kurum görev yapıyor. Tüm kurumların birimlerini kademeli olarak buraya alacağız. Burada her türlü konulara daha hızlı müdahale edeceğiz. Amacımız Hakkari'nin sağlık hizmetleri, asayiş ve güvenlik ile ilgili problemler ya da orman yangınlarından tutun itfaiye ile ilgili yangınlarda tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edilecektir" dedi.


Vali Akbıyık; 112, 155, 156, 110'a gelen asıllı ve asılsız ihbarlar hakkında da bilgi verdi. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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