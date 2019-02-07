Son Dakika Haberleri: Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

54 dakika önce

Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplandı, System.String[]
Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında, Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde çocukların sorunlarına ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıda, çocuklara yönelik hangi sosyal hizmet modellerinin uygulanabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdür V. Damla İzzet, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amiri Hayri Şahin, Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan ve Hakkari Barosu Avukatı Zeydin Kaya katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:46 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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