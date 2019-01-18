Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Hakkari
2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilik Konferans Salonunda Vali İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte yapılan çalışmalar, yeni yapılacak projeler, yatırımlar, geçen yıl bitirilemeyen yatırımlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.
Akbıyık, yaptığı konuşmada, 2018 yılı 4. dönem il koordinasyon kurulu toplantısında yatırımcı kuruluşlar tarafından bitirilen yatırım ve proje bedelinin toplamının 446 milyon 743 bin 400 lira olduğunu söyledi.
Toplam 386 projenin 117'sinin tamamlandığını, 125 projeye de henüz başlanmadığını belirten Akbıyık, "144 proje ise halen devam etmektedir. Bu projelere ise 411 milyon 496 bin 38 Türk lirası harcanmıştır. 2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yatırım programında proje bedelinin toplamı 6 milyar 458 milyon 353 bin 70 Türk lirasıdır." dedi.
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.
Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve kurum amirleri de katıldı.