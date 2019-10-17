Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden yatırımlar, yapılması planlanan projeler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Akbıyık, devam eden projeleri kısa sürede tamamlayarak yeni projelerin alt yapısını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu toplantıların amacının, devem eden yatırımları değerlendirerek planlanan yatırımlara yön vermek olduğunu belirten Akbıyık, "İlimiz 2019 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yatırım programında, proje bedellerinin toplamı 6 milyar 380 milyon 946 bin 814 lira olan 335 proje yer almıştır." dedi.

Akbıyık, projelerin sektörlere ve ilçelere göre dağılımı ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya Vali Yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.