Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.



Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, ilçe kaymakamları, belde başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali İdris Akbıyık, 2019 yılının kamu hizmetleri açısında çok iyi bir yıl olduğunu söyledi. 2019 yılında yapılan hizmetlere değinen Vali Akbıyık, 2019 yılı 4. dönem sonu itibarı ile yatırım programında proje bedelleri toplamının 6 milyon 469 bin 97,13 TL olan 354 projenin yer aldığını belirtti.



354 projenin son durumu, sektörlere ve ilçelere göre dağılımı hakkında bilgi veren Vali Akbıyık, daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerinin çalışmalarını dinledi.



Toplantı, 2020 yılında yapılacak hizmetlerin dile getirmesi ile sone erdi. - HAKKARİ