Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hakkari'de 2020 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Hakkari'de 2020 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, kentte 2019 yılı 4. dönem sonu itibariyle yatırım programında proje bedelleri 6 milyar 469 milyon 97 bin lira 354 projenin yer aldığını söyledi.

Akbıyık, "Bu projelerin önceki yıllar harcamaları toplamı 1 milyar 50 milyon 249 bin 179 lira olup, yıl ödenekleri toplamı 852 milyon 744 bin 532 lira olarak hesaplanmıştır. 2019 yılı 4. dönem sonu itibariyle bu projelere 333 milyon 972 bin 466 lira harcanarak yüzde 28 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam 354 projeden 192 proje bitmiş, 82 proje devam ediyor, 6 proje ihale aşamasında, 17 proje tasfiye edilmiş ve 57 projeye henüz başlanmamıştır." diye konuştu.

Projelerin sektör ve ilçelere dağılımına değinen Akbıyık, daha sonra ilgili kurum amirlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantıya Vali Yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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