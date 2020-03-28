Hakkari'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonundaki toplantıda konuşan Akbıyık, koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin titizlikle yerine getirildiğin söyledi.

Daha öncede de tedbirler aldıklarını belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"İlimize gelen vatandaşlarımız belirlenen noktalarda sağlık taramasından geçiriliyordu. Çok şükür koronavirüs bugüne kadar ilimize gelmedi. Çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen vali yardımcılarımıza, İl Jandarma Komutanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Koronavirüs ile mücadelemiz hayatın her alanında devam ediyor."

İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara tarafından yapılan sunumun ardından toplantıda, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Vali Yardımcıları İdris Koç, Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.