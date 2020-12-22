Hakkari'de ilk heykel sergisi açıldı - Son Dakika

Hakkari'de ilk heykel sergisi açıldı

Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam'ın "Heykel Sergisi" büyük ilgi gördü

HAKKARİ - Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam tarafından kentte ilk defa "Heykel Sergisi" açıldı.

Çevreyolu Ekin Sanat Galerisinde açılan heykel sergisine Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari'de bir ilki yaşadıklarını söyledi. Taş, "Güzel sanatların çok güzel dalı olan heykel sanatının tanıtımını Firdevs Hoca bize anlattı. Hakkari'de bir ilktir ve ilk defa heykel sergisi açılıyor. Hakkari'de değişik dallarda birçok sergi açıldı, ama ilk defa heykel sergisi açılıyor. Bize bu güzelliği yaşatan, bu sanatı tanıtan Firdevs Hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kendisinin 4. kişisel sergisi olduğunu belirten Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam ise serginin Hakkari'de ilk olmasının kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Umarım bu bir başlangıç olur. Daha öncede burada kültür müdürlüğü ve diğer sanatla uğraşanların etkinlikleri var. Umarım artarak çoğalır. Sanatın kalbinin attığı bir kent haline gelir" şeklinde konuştu.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanı Ümmihan Keskin de, bu adamın tüm kadınlar için çok güzel olacağını belirterek, Firdevs Sağlam'a teşekkür etti.

Sağlam'ın farklı teknikler ve malzemelerle oluşturduğu 7 eseri, 28 Aralık 2020 tarihine kadar Hakkari çevreyolunda bulunan Ekin Sanat Galerisinde ziyaretçilere açık olacak.