Hakkari'de ilk kez 'uyanık beyin ameliyatı' yapıldı - Son Dakika

HAKKARİ Devlet Hastanesi'ne, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran, 7 çocuk annesi Safiye Ak'ın (50) beyninde tümör tespit edildi. Ak'ın beynindeki tümör, kentte ilk defa yapılan 'uyanık beyin ameliyatı' ile alındı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Ak, yakın zamanda taburcu edilecek.

Hakkari'de yaşayan Safiye Ak, şiddetli baş ağrısı ile kol ve bacakta uyuşma şikayetleriyle devlet hastanesine başvurdu. Doktorların yaptığı tetkiklerin ardından Ak'ın beyninin sağ tarafında tümör tespit edildi. Ak'ın sağlığına kavuşması için doktorlar, ameliyat kararı aldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden 6 kişilik ekibin gerçekleştirdiği, 4 saatlik ameliyatta Ak'ın bilinci açık tutuldu. Doktorlar, kentte ilk defa yaptıkları 'uyanık beyin ameliyatı' ile hastanın beynindeki tümörü alarak, sağlığına kavuşmasını sağladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Salim Karahan, "Hastaya yüksek riskli ama acil olmayan bir ameliyatı yapmak gerekiyordu. Bunun için hastanemizdeki imkanlar dahilinde hastamızı uyanık bir şekilde monitör eşliğinde hem de kolunu bacağını ameliyatta kontrol ederek tümörünü çıkardık. Hastamızın kolu bacağı gayet iyi durumda. Bu şekilde özellikli bir ameliyat şehrimizde ilk defa gerçekleştirildi. Hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.Hanife Ak ise annesini hastaneye götürdüklerinde, beyninde tümör olduğunu öğrendiklerini söyledi. Ak, "Yıllar geçtikçe bu beyin tümörünün ilerlediğini gördük. Doktorlar ameliyat kararı aldılar ve ameliyatın ardından durumu çok iyi. Eğer Hakkari'de ameliyat olmasaydı başka yere gitmek zorunda kalırdık ama burada ameliyat oldu. Allah doktorlarımızdan razı olsun" diye konuştu.