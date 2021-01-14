Hakkari'de ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Hakkari'de ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

HAKKARİ - Hakkari İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Başhekim Hüseyin Kara'ya Çin'den getirilen CoronaVac aşısı yapıldı.

Çin'den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti.

Bu kapsamda Hakkari'ye gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Başhekim Uzman Dr. Hüseyin Kara'ya vuruldu.

Hakkari Devlet Hastanesindeki özel odada aşı öncesi açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Sağlık Bakanlığınca başlatılan korona virüs bağışıklama programı kapsamında kentte sağlık çalışanlarına yönelik aşılamayı yaptıklarını söyledi. Aşının memlekete ve ülkeye hayırlı olması temennisinden bulunan Kara, "Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı ve herkesin aşı olmasını istiyoruz. Hakkari Devlet Hastanesinde 10 aşı odası oluşturuldu. Sağlık personelinin aşıları randevu ile gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Kara'ya daha sonra CoronaVac aşısı yapıldı.