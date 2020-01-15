Hakkari'de ilk yardım eğitim etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de ilk yardım eğitim etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de ilk yardım eğitim etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, "İlk Yardım Uygulamalarını Öğren ki, Canın Sağ Olsun!" etkinliği düzenlendi.

Hakkari'de ilk yardım eğitim etkinliği düzenlendi, System.String[]

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, "İlk Yardım Uygulamalarını Öğren ki, Canın Sağ Olsun!" etkinliği düzenlendi.


Afete hazırlık yılı çalışması kapsamında T.T. Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere yönelik düzenlenen "İlk Yardım" etkinliğine AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, UMKE ve okul yöneticileri katıldı. AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, "Afetlere Hazır Ol' çağrısıyla her ay başka bir konuya odaklanan projenin, 2020'deki ilk teması,"ilk yardım"oldu. Çünkü günlük hayattaki kazalarda kaybedilebilecek canların yaşama tutunması, en yakınındakilerin yapacağı basit uygulamalara bakıyor" dedi.


Afetlere hazırlık yılı kapsamında Ocak ayı süresince, bir kaza anında sevdiklerimizi hayatta tutacak bilgi ve becerilere sahip olmanın önemini vurgulayan Karadeniz, "AFAD olarak kazalarda basit uygulamalarla kurtarılabilecek yaşamların birkaç dakika içinde yitirilmemesi için vatandaşları harekete geçmeye çağırıyoruz. Vatandaşlara, "İlk Yardım Uygulamalarını Öğren ki Canın Sağ Olsun" diye konuştu. - HAKKARİ

Hakkari, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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