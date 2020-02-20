Hakkari'de inen çığ ahırı teğet geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de inen çığ ahırı teğet geçti - Son Dakika

Hakkari'de inen çığ ahırı teğet geçti

7 saat önce

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde inen çığ, ahırı teğet geçti.

Hakkari'de inen çığ ahırı teğet geçti, System.String[]

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde inen çığ, ahırı teğet geçti.


Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan ve geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Kırıkdağ köyü sakinleri çığ tehlikesi atlattı. Köyün üst kısımlarındaki dağlık alanda aniden inen çığ, çok sayıda küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın arkasına kadar indi. İnen büyük çığın ahırı teğet geçtiğini belirten Kırıkdağ köyü sakinleri, çığların Hakkari-Van kara yolu başta olmak üzere köyün üst kısımlarında inmeye devam ettiğini ve buna karşı önlem alınmasını istediler. - HAKKARİ

Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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