Son Dakika Haberleri: Hakkari'de inşaat çöktü: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Hakkari'de inşaat çöktü: 7 yaralı

Hakkari'de inşaat çöktü: 7 yaralı

23 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ev inşaatının çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Hakkari'de inşaat çöktü: 7 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ev inşaatının çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyünde, tek katlı ev inşaatında "tabla beton" döküldüğü sırada çökme meydana geldi.

İnşaat işçileri, Abdulkerim Bor, Hasan Sever, Yusuf Orhan, Abdullah Duman, Yakup Baran, Ali Öztaş ve Celil Baran çökme sırasında düşerek yaralandı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle ekipler tarafından düştükleri zeminden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova, Hakkari, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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