Hakkari'de inşaatta mahsur kalan 2 köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatta mahsur kalan 2 köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Güngör Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katında mahsur kalan köpekleri gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, inşaattan indirdikleri bitkin köpekleri, Yüksekova Belediyesine ait Hayvan Tedavi Merkezine götürdü.

Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan, yaptığı açıklamada, köpeklerin yaklaşık 5 gündür inşaatın tepesinde mahsur kaldığını söyledi.

İhbar üzerine mahalleye gittiklerini ifade eden Kaçan, "Hayvanlar aç olduğu için saldırgan bir tutum sergiledi. Bulundukları yerden, uyuşturucu iğneyle bayıltıp çıkardık. Gerekli tedavilerini yaptık. Sağlık durumları iyi. Beslenmeleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak." dedi.