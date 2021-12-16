Hakkari'de "İnsan Hakları ve İslam" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile "İnsan Hakları ve İslam" konulu konferans gerçekleştirildi.

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, yaptığı konuşmada haftanın önemine değindi.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahsum Aslan da yaptığı sunumda İslam dininin, insan hakları konusunu oldukça geniş çerçevede ele aldığını aktardı.

Haklardan en önemlilerinin yaşam, eşitlik ilkesi ve hürriyet olduğuna vurgu yapan Aslan, "İnsan hakları, İslam hukuk sisteminin en önemli parçasıdır. İslam'da insan hakları kazanılmış değil, doğuştan verilmiş haklardır. İnsan en mükemmel varlıktır." diye konuştu.

Konferansa Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Resul Karadeniz, Hakkari Defterdarı Mehmet Ar, akademisyenler, din görevlileri ve vatandaşlar da katıldı.