HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ - Son Dakika

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim