HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ - Son Dakika

HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
03.05.2021 14:45
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücü hafif yaralandı, dorsede yüklü ip balyaları ise yola saçıldı.
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücü hafif yaralandı, dorsede yüklü ip balyaları ise yola saçıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunun 58'inci kilometresindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden 21 AAL 858 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. TIR'daki ip balyaları yola saçıldı. Hafif yaralanan TIR şoförü, çağrılan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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