Hakkari'de iş gücü piyasasının analizi yapılacak - Son Dakika

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu kentin iş gücü piyasası ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

İŞ-KUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, 9 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde iş ve meslek danışmanlarının işverenleri ziyaret edeceğini söyledi.

Bu çalışmayla kentin iş gücü piyasasının analizinin yapılacağını, açık iş oranının hesaplanacağını ve sektörlerin iş gücü ihtiyacının tespit edileceğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kurum olarak özellikle Kovid-19 sürecinin işverenlerimize ve iş gücü piyasasına etkilerini görmek, işverenlerinin sıkıntılarını öğrenmek, yardımcı olmak amacıyla işverenleri ziyaret ederek iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri yerinde tespit edeceğiz. Hakkari'nin iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve güçlük çekme nedenleri, 2021 yılında iş gücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgileri derleyeceğiz."

Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tam sayım yöntemi ile çalışılacağını ifade eden Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Çalışma, başından sonuna kadar genel müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. Saha çalışması Hakkari'de Türkiye İstatistik Kurumu ile tespit edilen toplam 159 iş yerinde gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel ayrımlı istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir. Çalışmanın sonuç raporunda Hakkari iş gücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Araştırma marifetiyle, aktif istihdam politikalarının, özellikle iş gücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir."