Hakkari'de iş yeri yangını - Son Dakika

Hakkari'de iş yeri yangını

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada çıkan yangın korkuttu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre yangın, sabaha doğru Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Derya Lokantasında meydana geldi. Devriye gezen polis ekiplerini durumu itfaiye ekibine bildirmesi üzerine hemen müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Lokantanın soğutucu deposundan çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma sürerken, olay yeri ekibi ise lokantada inceleme yaptı. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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