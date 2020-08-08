Hakkari'de iş yerinin tabelasına konan arılar esnafa zor anlar yaşattı - Son Dakika

Hakkari'de iş yerinin tabelasına konan arılar esnafa zor anlar yaşattı

Hakkari'de, bir iş yerinin tabelasına konan arılar, esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hakkari'de, bir iş yerinin tabelasına konan arılar, esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir dükkanın tabelasına konan bal arıları, sayıca artınca çevredeki esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Özel kıyafet giyerek fırça ve şekerli suyla arıları toplamaya çalışan Şahin Aydın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından arıları kovana almayı başardı. Arıların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından iş yerleri tekrar açıldı. Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yollarını şaşırarak tabelaya konan arıları topladığını ve evine götüreceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:19

Kaynak: AA

Son Dakika

beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı

Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi

Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi

Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti

Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme

Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor

Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu

Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı

Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak

5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı