Hakkari'de işe alınacak güvenlik personelleri kurayla belirlendi
6 saat önce
Hakkari'de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde sürekli istihdam edilecek 6 güvenlik personeli alımı için kura çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:26 Kaynak: AA
Hakkari'de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde sürekli istihdam edilecek 6 güvenlik personeli alımı için kura çekildi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde, başvuru yapan 691 kişi arasından 24'ü asil, 24'ü ise yedek 48 kişi belirlendi.
Belirlenen kişiler arasından seçilecek 6 kişinin önümüzdeki günlerde işe başlayacağı bildirildi.
Kura çekimine, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazmi Yakar ile kurum personeli katıldı.
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