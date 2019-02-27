Hakkari'de İstihdam Edilecek İşçiler İçin Kura Çekimi Yapıldı

Hakkari'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde istihdam edilecek 72 işçinin belirlenmesi için kura çekildi.

Hakkari'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde istihdam edilecek 72 işçinin belirlenmesi için kura çekildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 9 iş kolunda çalıştırılacak 72 işçi için Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.



Kurada 72 asil ve 72 yedek isim belirlendi.



İsimleri çıkan kişilerin, mülakatın ardından işbaşı yapacağı öğrenildi.

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