Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı - Son Dakika
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Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı

6 saat önce

Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı, System.String[]

Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Hakkari Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle çekilen klipte, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdi.

Hazırlanan klip, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında katılımcılara izletildi.

Mehmet Akif Ersoy, Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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