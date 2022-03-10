Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi - Son Dakika
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Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi

10.03.2022 16:47
Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi

Hakkari'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Hakkari'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Selahattin Ortaokulu'nun organize ettiği yarışmaya İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Sabah Saklı ve Oktay Kızılkaya, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için sahne aldı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, Durankaya Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Münevver Erip birinci, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eren Tatlı ikinci, Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencisi Pervin Selçuk ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, bu yarışmaların öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlılıklarının artırılması, vatan, millet ve bayrak sevgilerinin pekiştirilmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Gür, emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Yarışmanın ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, öğrencilere sınava hazırlık seti hediye etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi - Son Dakika


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