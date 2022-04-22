Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağışlı köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bağışlı Anaokulunu ziyaret eden ekipler, çocuklara jandarma trafik boyama kitabı dağıttı.

Ekipler, daha sonra hayvan sevgisini aşılamak için okul bahçesinde "köpek timi gösterisi" yaparak çocukların bayramını kutladı.