Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki çocuklarla bir araya geldi

22.04.2022 22:41
Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki çocuklarla bir araya geldi

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağışlı köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağışlı köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bağışlı Anaokulunu ziyaret eden ekipler, çocuklara jandarma trafik boyama kitabı dağıttı.

Ekipler, daha sonra hayvan sevgisini aşılamak için okul bahçesinde "köpek timi gösterisi" yaparak çocukların bayramını kutladı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika


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