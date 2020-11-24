Hakkari'de jandarma ekipleri şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Çukurca ilçesinde etkinlik düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Çığlı köyünü ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, burada bir araya geldikleri kadınlara, kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın arttırılması, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) konularında bilgi verdi.

Kadınlar da etkinlikten dolayı ekiplere teşekkür etti.