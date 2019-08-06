Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı...
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Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
'de, Jandarma
, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor Ak partide kritik istifa! Sosyal medya hesabından paylaştı