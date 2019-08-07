Son Dakika Haberleri: Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı...
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Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı...

18 dakika önce

Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
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