Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı...
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Hakkari'de, Jandarma, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
'de, Jandarma
, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Gri listede yer alan 'Harun' kod adlı Mikdat Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi
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