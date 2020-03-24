Hakkari'de jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi - Son Dakika

Hakkari'de jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi

7 saat önce

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, jandarma kontrol noktasında sağlık görevlilerince muayene ediliyor.

Hakkari'de jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi, System.String[]

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, jandarma kontrol noktasında sağlık görevlilerince muayene ediliyor.

Türkiye genelinde başlatılan "Evde kal" çağrılarının önemli oranda karşılık bulduğu Hakkari'de, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı.

Bu kapsamda Hakkari- Van kara yolundaki Yeni Köprü Jandarma kontrol noktasında görevlendirilen sağlık ekipleri, kente giriş yapmak isteyenleri sağlık muayenesinden geçirmeye başladı.

Van'dan gelen araçlardaki yolcuların ateşini ölçen görevliler, yakın zamanda yurt dışına çıkıp çıkmadıklarını soruyor, virüs hakkında bilgilendirme yapıyor.

Ateş ve benzeri bulgu tespit edilenler ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tetkikleri yapılıyor.

Belediye ekipleri ise çarşı merkezindeki cadde, sokak ve iş yerlerinin kepenkleri ile park halindeki araçları köpüklü ve tazyikli suyla dezenfekte ediyor.

Hakkarililerden Muharrem Demir, bu süreçte herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Uygulamadan memnunuz. Sağlıkçılarımız büyük çaba sarf ediyor. Onlar için de dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Hepsine teşekkür ederiz" dedi.

Jandarma, Hakkari, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]