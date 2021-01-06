Hakkari\'de jandarma operasyonunda 48 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 48 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda 5 Ocak'ta Yüksekova İlçesi Güvenli Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 96 paket halinde 48 kilo eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.