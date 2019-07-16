Hakkari'de jandarma personeli onuruna veda yemeği
3 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tayinleri çıkan Jandarma personelleri onuruna verilen veda yemeğine katıldı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
Valisi İdris Akbıyık, tayinleri çıkan Jandarma
personelleri onuruna verilen veda yemeğine katıldı.
Tayinleri çıkan personeller onuruna verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık'ı yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar
, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve tayinleri çıkan Jandarma personelleri katıldı.
Daha sonra Vali Akbıyık ve diğer protokol üyeleri tayinleri çıkan Jandarma personellerine çeşitli hediyeler takdim ettiler. - HAKKARİ
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