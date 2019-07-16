Son Dakika Haberleri: Hakkari'de jandarma personeli onuruna veda yemeği
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Hakkari'de jandarma personeli onuruna veda yemeği

3 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tayinleri çıkan Jandarma personelleri onuruna verilen veda yemeğine katıldı.

Hakkari'de jandarma personeli onuruna veda yemeği, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tayinleri çıkan Jandarma personelleri onuruna verilen veda yemeğine katıldı.

Tayinleri çıkan personeller onuruna verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık'ı yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve tayinleri çıkan Jandarma personelleri katıldı.

Daha sonra Vali Akbıyık ve diğer protokol üyeleri tayinleri çıkan Jandarma personellerine çeşitli hediyeler takdim ettiler. - HAKKARİ
Jandarma, Hakkari, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
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