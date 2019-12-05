Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti
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Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.

Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Dilekli köyünde kaçak elektrik kontrolü yaptı.

Ekiplerin kontrol amaçlı bulundukları evde fenalaşan 5 çocuk annesi Fahriye Gürbüz, yaşamını yitirdi.

Gürbüz'ün cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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