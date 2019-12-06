Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadının hayatını kaybetmesi
Son Dakika Güncel Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadının hayatını kaybetmesi - Son Dakika

Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadının hayatını kaybetmesi

6 saat önce

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik kontrolü sırasında bir kadının fenalaşarak hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklamada yaptı.

Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadının hayatını kaybetmesi, System.String[]

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik kontrolü sırasında bir kadının fenalaşarak hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklamada yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerinin kaçak elektrik kontrolleri sırasında Fahriye Gürbüz'ün kar maskeli görevlileri görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"05 Aralık günü saat 08: 00 sıralarında Yüksekova ilçesi Dilekli köyünde VEDAŞ ekibi ve güvenlik maksadıyla bulunan Jandarma ekibiyle kaçak kullanım taraması yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. VEDAŞ ve Jandarma ekibinin belirtilen köyde 6 yıldır kalp hastası olarak tedavi gören ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fahriye Gürbüz isimli vatandaşımızla herhangi bir temasları olmamıştır. Kalp krizi geçiren Fahriye Gürbüz isimli vatandaşımıza 112 görevlilerimizce ikamet içerisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari Valiliği, Kalp Krizi, Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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