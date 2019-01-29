Hakkari'de Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
46 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21-27 Ocak 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 394 paket sigara, 90 puro, 3 kilogram nargile tütünü, 101 şişe alkol (92,25 litre), 249 adet sırt çantası, 7 bin 950 adet çakmak, 154 adet def (müzik aleti), 271 adet kol saati ve 5 adet ilaç ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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