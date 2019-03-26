Hakkari'de Kaçak Parfüm, Saç Losyonu ve Tütün Ele Geçirildi

HAKKARİ'de polisin düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen parfüm, saç losyonu ve tütün ele geçirildi.

HAKKARİ'de polisin düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen parfüm, saç losyonu ve tütün ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Ekiplerin, 18- 25 Mart tarihleri arasında il genelinde yaptığı uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu belirtilen 81 parfüm, 102 saç losyonu ve 12 kilo nargile tütünü ele geçirildi.



- Hakkari

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